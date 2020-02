Agricultores familiares apostam no cultivo de maracujá para diversificar produção

Campos — Nos próximos dias, 4.300 mudas de maracujá serão plantadas no Assentamento Antônio de Faria. Trata-se de mais uma iniciativa da Secretaria de Agricultura e Pecuária para estimular a agricultura familiar em Campos. O secretário da pasta, Robson Vieira, se reuniu hoje com os pequenos produtores, na localidade de Pernambuca, para acertar os últimos detalhes e passar orientações.

“Estamos muito otimistas, porque com o apoio que recebemos e a assistência técnica para fazer a coisa do jeito certo, o produtor diminui os riscos”, comentou Ivanete Medeiros, presidente da Associação dos Produtores Rurais do Assentamento Antônio de Faria.

Inicialmente, 12 famílias foram contempladas com as mudas fornecidas pela prefeitura, em parceria com a Pesagro-Rio e a Emater-Rio. Elas receberão suporte e acompanhamento especializado durante todo o processo, do plantio à colheita, e até na distribuição da produção.

O secretário de Agricultura e Pecuária de Campos, Robson Vieira, exibe uma das 4300 mudas de maracujá cedidos aos produtores familiares - Divulgação prefeitura de Campos

“O maracujá tem sido excelente opção de renda para agricultores familiares nos últimos anos, com mercado e preços estáveis”, explicou Vieira.

As milhares de mudas de maracujá amarelo, escolhido por ser altamente produtivo, ocuparão cerca de meio hectare em cada propriedade. O assentamento abriga 93 famílias, que cultivam, entre outros, batata doce, aipim, cana-de-açúcar e cítricos, além da produção de leite.

Segundo o secretário de Agricultura, se todos os tratos culturais forem seguidos, o maracujá pode render até 13 toneladas por hectare em um ano, com um bom lucro.

“Os agricultores já falam em processar o fruto, mais para o futuro, agregando maior valor ao produto. O prefeito Rafael Diniz vê na agricultura familiar uma grande saída para gerarmos trabalho e renda”, destacou Vieira.

A expectativa entre os produtores é tão positiva que até quem não se dedica à fruticultura está interessado.

“Eu trabalho mais com gado leiteiro, mas gostei da ideia e também vou investir no maracujá”, contou o agricultor Carlos Almeida.