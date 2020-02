Alteração do período do defeso no litoral da região deve promover resgate da pesca

Campos — Demanda dos pescadores locais, a mudança do período de defeso no litoral Norte Fluminense está próxima de se concretizar. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio da Secretaria de Aquicultura e Pesca (SAP/MAPA), publicou uma portaria que permite avanços no processo de adequação às características litorâneas da região e abriu consulta pública. Durante 30 dias, a proposta poderá receber sugestões e sofrer alterações.

“Realizamos muitas ações, mobilizações e diálogos com universidades, instituições do segmento, colônias de pescadores, armadores de pesca, comerciantes e tivemos a ampla representação das comunidades tradicionais de pescadores visitadas”, comenta José Armando Barreto, diretor de Pesca de Campos.

Se aprovada a mudança, o período passará a ser entre os meses de dezembro e fevereiro. Para Barreto os benefícios serão imediatos. Ele projeta recuperação dos estoques pesqueiros, aumento da renda e a recuperação da atividade em declínio nos últimos anos.

“Acompanhamos a rotina da categoria. As mulheres nos relatam que têm cada vez mais dificuldades em descascar um camarão cada vez menor”, conta o diretor de Pesca.

Barreto garante que seu departamento já tem todos os documentos exigidos para efetuar a alteração, com base científica, condições práticas.

“Vamos cumprir os trâmites e protocolar no sistema do Ministério ainda neste mês. A mudança vai trazer sustentabilidade aos estoques pesqueiros, consequentemente camarões com maior tamanho e volumes expressivos nas capturas, como ocorreu no Espírito Santo”, aponta.