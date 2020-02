Prefeitura deposita 75% do salário dos servidores da ativa nesta sexta

Campos — A prefeitura anunciou para esta sexta o pagamento gradual da folha de janeiro dos servidores da ativa. Inicialmente, serão pagos 75% do salário do mês passado. Na próxima sexta, a quitação dos 25% restantes. Os aposentados e pensionistas, que recebem do PreviCampos, tiveram a totalidade depositada ainda na quinta.

No início de janeiro, a Prefeitura de Campos havia definido um cronograma de pagamentos de servidores da ativa para o período de janeiro a março deste ano. Porém, ele teve que ser refeito em função de decisões judiciais para a quitação imediata do 13º salário do funcionalismo.

Aposentados e pensionistas do PreviCampos receberam em 20 de dezembro o 13º e também a antecipação do salário referente a dezembro. O pagamento foi efetuado com recursos próprios do fundo previdenciário.