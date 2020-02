Mais duas ambulâncias novas entregues para as UBS, em Serrinha e Lagoa de Cima

Campos — Mais duas ambulâncias, das 10 compradas pela prefeitura no fim do ano passado, foram entregues às Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. Desta vez, as regiões contempladas são Serrinha e Lagoa de Cima. A Secretaria de Saúde de Campos investiu R$ 768 mil na aquisição das viaturas.

Desde o mês passado, outras cinco ambulâncias já estão em operação, reforçando a estrutura de atendimento nem Vila Nova, Santo Amaro, Ponta da Lama, Jamil Ábido e Três Vendas. O secretário de Saúde Abdu Neme destacou o esforço para renovar a frota da rede pública municipal.

“Em meio a muitas dificuldades, fazemos mais duas entregas. O prefeito Rafael Diniz vem investindo na saúde, adquirindo novos equipamentos, entre veículos, mobílias e instrumentos cirúrgicos”, comentou Neme.

O secretário listou as ações da sua pasta para buscar a melhoria do atendimento à população nas unidades médicas campistas. O Departamento de Assistência Farmacêutica recebeu no ano passado um furgão para fazer a entrega de medicamentos pelas UBS. Os programas de Saúde do Trabalhador e Saúde na Escola também receberam veículos novos. Quatro UTI Móveis foram entregues ao Hospital Geral de Guarus e para as Unidades pré-hospitalares de Santo Eduardo, Ururaí e Farol de São Thomé.