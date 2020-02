Allif Barreto conquista mais um pódio, desta vez no Grand Slam de Taekwondo

Campos — Grande promessa do esporte nacional, o campista Allif Barreto conquistou o bronze no Grand Slam de Taekwondo, neste fim de semana, em Vitória. O resultado mantém o jovem de 20 anos na liderança do ranking nacional da modalidade, e em posição para obter uma vaga na seleção brasileira permanente da temporada.

“A competição foi de alto nível, sabia das dificuldades, mas consegui sair com a medalha de bronze, e fico como terceiro reserva da delegação brasileira”, comentou Allif, que treina com a equipe da Fundação Municipal de Esportes (FME), ligada à Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Cultura.

Na disputa realizada no Centro Esportivo Tancredo de Almeida Neves, o Tancredão, Allif ganhou a primeira luta do atleta Gabriel Demétrius, do Distrito Federal, mas perdeu para o medalhista olímpico Maycon Andrade. Em novembro, o campista foi campeão da Copa do Brasil sub-21.

Além de Allif, outras 200 crianças, jovens e adultos treinam na escolinha de taekwondo mantida pela FME, com o mestre César Pinudo e os professores Fabiano Mendonça, Victor dos Santos e Francine Alves. “Revelamos atletas, mas também transformamos vidas”, destacou Raphael Thuin, presidente da FME.

Vagas — Além do taekwondo, a FME está com inscrições abertas para várias modalidades. Os interessados devem procurar a sede da entidade, na rua do Gás, 499, Centro, de segunda a sexta-feira das 8h às 16h30. São necessários cópia da carteira de identidade ou certidão de nascimento, declaração da escola referente ao ano letivo de 2020, comprovante de residência e atestado médico, além de duas fotos.