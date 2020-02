Empresários precisarão se preparar para participar de futuros pregões eletrônicos

Campos — Os empresários que pretendem concorrer nas futuras licitações do município precisam se preparar para atuar nos pregões eletrônicos, em implantação. A prefeitura abriu inscrições para um curso gratuito de capacitação, na próxima quarta, às 18h30, no auditório da sede administrativa da prefeitura. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail cpl@campos.rj.gov.br. As vagas são limitadas.

“O pregão eletrônico é uma ferramenta importantíssima e sempre esteve em nosso planejamento desde 2017, bem como no plano de governo do prefeito Rafael Diniz”, destaca o presidente da Comissão Permanente de Licitação, José Dalton.

De acordo com o dirigente, a efetivação do processo digital e eletrônico para realização concorrências públicas vai dar mais transparência e gerar contratos mais baratos para a administração municipal.

“O novo sistema vai ampliar muito o rol de participantes nas licitações”, frisa Dalton.

A implantação do pregão eletrônico cumpre decreto federal, e tem previsão legal desde 2005, mas nunca foi adotado de fato em Campos.