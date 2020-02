Educação comemora realização da primeira eleição direta para diretores da rede municipal

Campos — Milhares de alunos, pais e funcionários da rede municipal de ensino puderam, pela primeira vez, eleger diretamente os diretores de suas escolas. Duzentas unidades participaram da eleição de seus gestores ao longo desta quarta. Os eleitos terão mandato de dois anos. A publicação do resultado está prevista para sexta, e a posse para 18 de março, após período de interposição de recursos e transição.

“Hoje é um dia de celebração, de uma conquista para a educação de Campos. Desde a época em que era vereador, eu já defendia essa importante pauta”, comemorou o prefeito Rafael Diniz, que tinha em seu plano de governo a promessa de realizar um pleito direto para a escolha dos diretores escolares. “Celebramos verdadeiramente a entrega da escola para a comunidade escolar, entendendo que os donos desse espaço são, sim, os funcionários, a comunidade e os nossos professores”.

Diniz aproveitou a ocasião para destacar outras promessas de campanha cumpridas ao longo de seu primeiro mandato, como a criação do Centro Municipal de Educação Integral (Cemei) e o aumento na carga horária de português e matemática para os alunos do 6º ao 9º ano, além do fim da aprovação automática.

Alunos, pais e funcionários votaram para eleger diretores em 200 unidades escolares de Campos - Divulgação prefeitura de Campos

O voto foi facultativo a todos, secreto e em urnas distintas, uma para funcionários e outra para os alunos, em virtude dos pesos diferentes dos votos. De acordo com a comissão eleitoral, a adesão durante todo o dia foi dentro do esperado e sem tumultos. As cédulas serão contadas, manualmente, a partir de quinta. Puderam votar servidores estatutários em exercício na unidade escolar, os candidatos e os estudantes maiores de 16 anos ou seus responsáveis.

“Dizemos que esta é a primeira eleição verdadeiramente direta para diretores porque será a primeira vez que o candidato escolhido pela comunidade escolar será, de fato, eleito sem interferência do poder municipal”, destacou o secretário de Educação, Brand Arenari. “A vontade da comunidade escolar será soberana”.

“Acho importante poder escolher a diretora da escola. Meu filho de oito anos estuda aqui. Gostamos muito da escola”, elogiou Manuele Luise Lima, mãe de um aluno do Cemei do Parque Aurora.

Na Escola Francisco Faria Barbosa, no km13 da rodovia Campos-Itaperuna, a mãe Jocimara de Souza se mostrou supresa e feliz de poder escolher quem vai ditar os rumos da escola dos filhos. “É bom para conhecermos melhor os candidatos e as suas propostas”.