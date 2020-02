Diniz inaugura oitava estação de tratamento de esgoto do município

Campos — O prefeito Rafael Diniz participou, nesta quinta, da inauguração da oitava estação de tratamento de esgoto de Campos, a ETE-Lagoa do Vigário. Além do prefeito e diretores da concessionária Águas do Paraíba, participaram da cerimônia secretários municipais, vereadores, representantes de órgãos de gestão do rio Paraíba do Sul e outras autoridades.

“Enquanto o Grande Rio vive uma crise sobre a qualidade da água e problemas com esgoto, Campos tem uma situação diferente, com água de qualidade, esgoto tratado e qualidade de vida para a população”, discursou Diniz.

Com capacidade para tratar 90 litros de esgoto por segundo e atender uma população de 100 mil pessoas, a ETE-Lagoa do Vigário foi erguida ao lado da ETE-Guarus, no Parque Vicente Dias, em uma área de 5 mil m². Em paralelo, foram construídos mais de 100 quilômetros de redes coletoras, cobrindo mais de 40 bairros. A terceira ETE da margem esquerda do Paraíba do Sul fica no bairro da Codin.

“Com as oito estações e mil quilômetros de redes coletoras, já tratamos 90% do esgoto urbano do município. Campos já é a terceira cidade do estado nesse quesito, atrás apenas de Niterói e Petrópolis, e vamos continuar investindo”, destacou Juscélio Azevedo, superintendente da Águas do Paraíba.

De acordo com Azevedo, as estações de esgoto se somam a 46 estações de tratamento de água, que cobrem a demanda de 98% da população campista.

“É uma parceria de sucesso que começou há 20 anos com o prefeito Sérgio Mendes, que teve a coragem de dar esse importante passo. Hoje vemos o resultado no tratamento de esgoto e água em todo o município”, relembrou o prefeito.