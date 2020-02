Polícia investiga suspeita de envenenamento em merenda de escola arrombada em Campos

Campos — A 146ªDP de Guarus, em Campos, investiga uma suspeita de envenenamento da merenda da Escola Municipal Dr. Luiz Sobral, no bairro Jardim Carioca. No fim de semana, cinco unidades da rede de ensino foram arrombadas, mas a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte (Smece) havia informado que nada de valor foi levado. No entanto, na segunda, merendeiras da Luiz Sobral desconfiaram de uma substância em garrafas de suco que se assemelhava ao veneno de rato conhecido como chumbinho.

Em nota, a Smece diz que a direção da Luiz Sobral “observou que garrafas de suco foram abertas pelos invasores. Nelas havia elementos, que a direção suspeitou ser raticida. A situação foi detectada antes do início das aulas. Diante do caso, todos os alunos foram liberados e nenhum teve contato com os alimentos”.

Delegado da 146ªDP, Pedro Emílio Braga disse ao site Folha1 que o caso está registrado como furto com arrombamento, e que as outras circunstâncias estão sob investigação.

“Todos os alimentos que estavam no estoque foram descartados, o local está sendo limpo e a caixa d´água, por precaução, esvaziada e limpa. A Vigilância Sanitária foi acionada para inspecionar o local e orientar funcionários”, acrescenta a Smece na nota.

O material detectado nas garrafas foram encaminhados para análise, mas o resultado ainda não foi divulgado. As aulas na escola Dr. Luiz Sobral foram suspensas nesta terça.

As outras unidades invadidas foram a creche Orla 1 (Jardim Carioca), e as escolas municipais Olga Linhares Corrêa (Calabouço), Lions Goytacá (Parque Alvorada) e Pequeno Jornaleiro (Turfe Clube).