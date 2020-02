Saúde entrega à UBS São Sebastião penúltima das novas ambulâncias tipo A

Campos — O secretário de Saúde de Campos, Abdu Neme, entregou uma nova ambulância à Unidade Básica de Saúde (UBS) de São Sebastião. O veículo é o penúltimo de um lote de dez ambulâncias 0km tipo A que a prefeitura adquiriu para renovar a frota das UBS, porta de entrada do sistema de saúde público. Desde o ano passado, 12 novas viaturas foram entregues aos postos.

“Com essas ambulâncias tipo A, o resgate e transportes são feitos de forma simples e rápida. Em breve estaremos entregando a última ambulância dessa frota de dez”, disse Neme.

A renovação dos veículos da Secretaria da Saúde é feito desde o ano passado. Além das ambulâncias, também foi entregue um furgão 0KM para o Departamento de Assistência Farmacêutica para realizar rota de entrega de medicamentos para as UBS. Os programas de Saúde do Trabalhador e Saúde na Escola também receberam veículos 0km. Quatro UTIs Móveis foram entregues ao Hospital Geral de Guarus e para as Unidades Pré-Hospitalares de Santo Eduardo, Ururaí e Farol de São Thomé.

Participaram da entrega o gerente de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde, Tony Siqueira, além do Chefe do Departamento de Transporte, Fabiano Martins.