Saúde de Campos prepara plano de ação com aumento dos casos suspeitos de coronavírus

Campos — Com o primeiro contágio por coronavírus confirmado no Brasil, e o aumento de casos suspeitos, um deles em Macaé, a prefeitura de Campos se mobiliza para definir um protocolo de ações em resposta à ameaça. Os servidores da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) já se reuniram com representantes de hospitais das redes pública, privada e dos hospitais filantrópicos, para definir acolhimento, atendimento, tratamento e isolamento de pacientes com suspeita da doença.

Na próxima semana haverá reunião com representantes de Unidades Pré-Hospitalares (UPHs) e Unidades Básicas de Saúde (UBS) para também estabelecer um plano de conduta. A Organização Mundial de Saúde (OMS) já decretou situação emergencial e o Brasil confirmou o primeiro caso da doença em um idoso de São Paulo, que viajou para a Itália.

“É importante que a população entenda que não há motivos para pânico. Só estamos nos preparando para lidar com o possível fluxo de pacientes, por precaução, caso venha a surgir algum caso suspeito”, explica Andreya Moreira, diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Campos.

Segundo Andreya, cartazes com orientações sobre como proceder se alguém suspeitar estar com a doença serão entregues no aeroporto Bartolomeu Lisandro. A diretora reforça que a SMS segue as normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde para o combate ao mal.

A secretaria também vai adotar medidas preventivas e profilaxia dos profissionais de saúde do município, para diminuir a chance de contágio, e estuda a criação de grupos de apoio para os pacientes e seus parentes.