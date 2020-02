Campos — Os proprietários de 19 veículos abandonados foram notificados pela Superintendência de Postura de Campos, para que retirem seus carros das vias públicas num prazo de 27 dias. As notificações foram publicadas no Diário Oficial do município.

“Se o proprietário não seguir as orientações, a retirada será feita pela Superintendência de Postura, com o apoio da Polícia Militar”, explica Victor Montalvão, superintende de Postura. “Esses veículos são recolhidos para um depósito público e somente são retirados mediante o pagamento das taxas devidas, como diárias e atualização de documentos no Detran-RJ, em caso de atraso”.

Segundo o Montalvão, além do lado estético negativo, veículos abandonados nas ruas e praças costumam ser utilizados por criminosos para esconder armas e drogas. “Por isso é importante a colaboração dos moradores, fazendo denúncias. As pessoas não precisam se identificar e podem ligar para o número (22) 98168-3645, em horário comercial”, orienta o superintendente.

Para ser classificado como abandonado, o veículo deve estar em um mesmo local de um espaço público, sem movimentado por pelo menos 20 dias. Este ano, a Postura já realizou notificações em outras duas oportunidades, fazendo a retirada de 17 veículos sem uso das ruas da cidade.