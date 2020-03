Agentes de saúde de Campos recebem treinamento para lidar com coronavírus

Campos — A Vigilância em Saúde de Campos promoveu, na segunda, curso para capacitação de profissionais de saúde dos hospitais Geral de Guarus e Ferreira Machado e nas diversas unidades de pré-atendimento da rede municipal, além do Corpo de Bombeiro, em preparação para o atendimento e tratamento de possíveis casos de coronavírus na cidade. O encontro aconteceu no auditório da Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia.

O curso foi ministrado pela diretora da Vigilância em Saúde, Andréya Moreira, e a assessora Chefe da Vigilância Epidemiológica, Roberta Lastorina. Foram mostrados aos profissionais, de maneira didática, desde sintomas do vírus, acolhimento dos pacientes com suspeita da doença, como é transmitida a doença e os procedimentos para realizar a notificação para o órgão.

“Os profissionais da saúde precisam saber as informações corretas e atualizadas para preparar as unidades de saúde, para receberem esse paciente com suspeita de infecção pelo coronavírus”, destacou Andreya.

Na última sexta, Campos registrou um caso suspeito da doença. A paciente esteve na Itália e apresentou os sintomas típicos — tosse, febre, desconforto respiratório, coriza — e buscou atendimento no Hospital Ferreira Machado. Após avaliação médica, a paciente foi liberada e está em isolamento domiciliar, de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde. Diariamente, a Vigilância em Saúde acompanha seu quadro clínico.

O material coletado foi enviado ao Laboratório Central Noel Nutels (Lacen-RJ) para análise. A Secretaria Municipal de Saúde comunicou o caso suspeito à Anvisa.