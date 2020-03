Paraíba continua a subir e se aproxima da cota de transbordo

Campos — O Rio Paraíba do Sul se aproxima de sua cota de transbordo em Campos. Com o intenso período de chuvas dos últimos dias em toda a região Sudeste, o Paraíba atingiu 9,7m em medição feita na manhã desta quinta. O limite é de 10,5m. A expectativa da Defesa Civil é de que o nível do rio suba a 10m até sexta.

A elevação ameaça rodovias da região. A Defesa Civil e o DER-RJ vistoriaram pela manhã a RJ-194, em Guarus, que liga Campos a São Francisco de Itabapoana. A rodovia estadual passa ao lado do Rio Paraíba do Sul e uma intervenção será realizada, nas próximas horas, na altura do Parque Prazeres.

De acordo com o major Edison Pessanha, coordenador da Defesa Civil campista, o rio ainda não atingiu a estrada, mas será necessária uma ação de contenção. As autoridades também acompanham a situação de vários diques, como o do distrito de Três Vendas, que ameaçou se romper em janeiro.

“No momento, apenas a RJ-194 exige uma intervenção”, destacou Pessanha.

Na terça, o prefeito Rafael Diniz esteve reunido com o Grupo de Emergências em Alagamentos para debater estratégias para minimizar os impactos provocados pelas chuvas.

Cidade afetada – Alguns pontos de Campos sofrem com alagamentos, como a comunidade da Coroa, na Pecuária. Moradores precisaram retirar pertences de seus imóveis. O mesmo ocorreu na Ilha do Cunha, no mesmo bairro.

Não há registro de desabrigados na cidade, mas três famílias estão desalojadas e foram acolhidas por parentes.