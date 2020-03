Prefeitura oferece apoio jurídico gratuito a mulheres vítima de violência

Campos — Passado o Dia Internacional da Mulher, muitas delas voltam a uma realidade de desigualdade, assédio e violência. A data pretende justamente conscientizar as pessoas de que a luta contra esse cenário precisa ser diária. Em Campos, a prefeitura oferece gratuitamente estrutura e apoio jurídico para mulheres ameaçadas, realizado pela Superintendência Municipal de Justiça e Assistência Judiciária.

“A partir do primeiro atendimento, identificamos qual é a situação e iniciamos o acompanhamento do processo judicial de violência doméstica, se houver”, explica a superintendente Mariana Costa. “Além disso, prestamos o atendimento voltado para a Vara de Família, para que essa mulher possa ingressar com divórcio, ação de alimentos, entre outras questões”.

De acordo com Mariana, as vítimas chegam à Superintendência de diversas formas. Algumas têm conhecimento do serviço e procuraram diretamente a sede do órgão. Outras são encaminhadas pelas delegacias das mulheres, e outras ainda são levadas diretamente pela Patrulha Maria da Penha.

“As datas comemorativas proporcionam ótimas oportunidades para abordar o assunto. O combate à violência contra mulher é feito por cada um de nós, e, portanto, devemos falar muito sobre o assunto para educar e conscientizar a população com o objetivo de desconstruir o machismo estrutural arraigado na nossa sociedade”, destaca Mariana.

A Superintendência Municipal de Justiça e Assistência Judiciária fica na Rua Baronesa da Lagoa Dourada, nº 165, Centro, e atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.