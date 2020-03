Mobi Campos chega a 80 mil downloads e dinamiza transporte coletivo da cidade

Campos — Lançado no ano passado, em paralelo à implantação das novas regras para circulação de ônibus e vans, o aplicativo Mobi Campos atingiu a marca de 80 mil downloads. O programa registra em tempo real e por GPS a movimentação do transporte público da cidade, o que dá ao usuário mais comodidade e eficiência no translado diário, uma vez que o permite saber exatamente onde está o veículo que pretende pegar.

“Está bem melhor (o sistema de transporte). Não tem mais greve como tinha antigamente e chego no ponto e o ônibus logo vem porque sei os horários estabelecidos pelo sistema”, diz o administrador José Cláudio Crespo, morador de Guarus.

A aplicativo, disponível para sistemas Android, foi desenvolvido por alunos da Universidade Candido Mendes (UCAM-Campos) , numa parceria com o Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT). De acordo com Felipe Quintanilha, presidente do IMTT, o Mobi atinge 75% de taxa de acerto atualmente.

“Sempre que necessário o aplicativo passa por atualizações para melhorias do sistema. Poucos municípios do país utilizam essa tecnologia e atingir a marca de 80 mil downloads é um marco. A expectativa é que o Mobi Campos seja uma ferramenta amplamente utilizada pelos usuários do transporte público municipal “, aponta Quintanilha.

Além de dinamizar e poupar tempo para o passageiro, o programa tem auxiliado as forças de segurança, pois está integrado ao Centro de Segurança Pública de Campos (Cisp). Quando necessário, é possível localizar exatamente um veículo e interceptá-lo.

Quintanilha destaca ainda que está em desenvolvimento um centro de controle e monitoramento que promete aumentar a eficiência do sistema.

Também é possível acompanhar os trajetos dos ônibus e vans pelo navegador da internet, no endereço, www.mobicampos.com.br.