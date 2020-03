Campos — A Secretaria de Saúde de Campos confirmou, nesta quarta, que uma jovem que estuda em Valença, testou positivo para sarampo. A universitária chegou à cidade com os sintomas da doença e buscou atendimento médico, e um exame confirmou o diagnóstico. A Secretaria de Saúde de Valença havia, no início do mês, divulgado que havia casos suspeitos no município. Campos não registra contágio local desde 2007.

O Departamento de Vigilância em Saúde de Campos orienta que a única forma de prevenir é através da imunização. Desde o dia 13 de janeiro acontece a fase de intensificação da campanha nacional vacinação contra o sarampo, que vai até sexta. De segunda a sexta-feira, as doses são disponibilizadas em 43 salas, que funcionam de 8h às 17h. O polo de vacinação no Centro de Saúde (Rua Gil de Góis, 157) atende em horário estendido, de 7h às 18h.

No último sábado, a prefeitura organizou o terceiro Dia D contra o Sarampo, ainda sem balanço divulgado. Nos dois primeiros, mais de 4600 doses foram aplicadas.

De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 18 mil pessoas foram contaminadas pelo sarampo, em 526 municípios, no ano passado.