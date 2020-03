Campos — O prefeito Rafael Diniz celebrou uma importante conquista nesta quarta. A diretoria da Petrobras concordou com o modelo de concessão apresentado pela prefeitura de Campos para que a companhia continua a operar o Heliporto do Farol de São Thomé, que estava sob administração da Petrobras sem regulamentação desde 2014, quando se encerrou o período de 20 anos da cessão inicial.

A manutenção da gestão da empresa é considerada fundamental para a saúde econômica do município, em especial para a população do Farol.

“É um prazer receber aqui o prefeito e a delegação do município e reforçar a mensagem da Petrobras, do nosso compromisso com a região norte do estado do Rio de Janeiro e o desenvolvimento dessa região”, discursou Roberto Ardenghy, diretor executivo de Relacionamento Institucional da estatal.

“Nossa gestão trabalha para manter este importante investimento não apenas para o Farol, mas para a Baixada e toda a cidade”, comentou Diniz. “Entendo ser necessário o modelo de concessão, e a diretoria da Petrobras informou que concorda com ele”.

As negociações já acontecem há alguns meses, com a realização de várias reuniões. Em ofício enviado à prefeitura, no mês passado, a empresa diz que “o processo, da forma como está proposto e conduzido pela Prefeitura, não trará prejuízos à Petrobras, e portanto não temos nenhuma objeção a fazer”.

Diniz criticou o compartilhamento de notícias falsas sobre o assunto, que qualificou como “politicagem barata”: “Queremos manter o heliporto, que é um investimento importante para a prefeitura, a Petrobras e nossa população, especialmente do Farol e da Baixada”.