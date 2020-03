Sucesso de público e crítica, Somos todas Capitus volta ao Teatro de Bolso

Campos — Sucesso de público no ano passado, a peça Traídas e Traidoras, somos todas Capitus volta ao Teatro de Bolso Procópio Ferreira nesta fim de semana, como parte da programação especial pelos 52 anos do palco campista. A montagem protagonizada por Katiana Rodrigues fica em cartaz a partir desta quinta até domingo, sempre às 20h. Os ingressos saem por R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

Escrita por Arlete Sendra e dirigida por Fernando Rossi, o espetáculo narra os eventos do romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, a partir do olhar de Capitu, e como ela via as suspeitas do marido de que ela o traía. Mais do que a história da personagem central, o texto aborda dramas e dilemas vividos por todas as mulheres.

Somos todas Capitus faz parte de uma trilogia da autora sobre o feminino: O Avesso da Mulher; que reúne ainda Eu fui Macabéa, baseada na obra de Clarice Lispector, e Diadorim, a dor que mora em mim, texto desenvolvido a partir do clássico Grande Sertão : Veredas, de Guimarães Rosa.

“Achamos que era interessante abrir a temporada 2020 e as comemorações dos 52 anos do teatro com essas montagens”, disse Rossi, também gerente do local.

“É lindo poder ser Capitu no palco, além de transformador e libertador. Creio que muitas mulheres se identificam com a fala criada por Arlete”, comentou Katiana.