Depois de caso confirmado, Saúde reforça importância de vacinação contra o Sarampo

Campos — Com a confirmação de um caso de sarampo na cidade, mesmo o contágio não sendo local, a prefeitura de Campos reforça a importância da vacinação contra a doença. Depois do terceiro dia de intensificação da imunização, no último sábado, o município continua com 40 salas disponíveis para a campanha nacional, das 9h às 16h. Na sede da Secretaria de Saúde, a vacinação acontece das 7h às 18h.

O público-alvo da campanha são crianças a partir de seis meses a adultos até 59 anos — não vacinados ou que estejam com seu plano vacinal incompleto. Apenas nos três Dias D da campanha, mais de 8500 pessoas forma imunizadas.

“Nos três Dias D da campanha de vacinação contra o sarampo registramos um movimento satisfatório. Gostaria de lembrar também que a população pode procurar um posto para se vacinar fora da campanha”, disse Roberta Lastorina, diretora do Departamento da Vigilância em Epidemiológica.

Segundo Roberta, Campos alcançou a meta de cobertura na última campanha nacional. O estado do Rio conta uma morte pela doença este ano.

Esta semana, uma estudante universitária de Valença chegou a Campos com os sintomas do sarampo. Foi atendida na rede particular e teve o diagnóstico confirmado por exames. Seu quadro é acompanhada pela Secretaria de Saúde.

Campos não registra contágios na cidade desde 2007.