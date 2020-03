Prefeitura publica decreto com procedimentos para evitar coronavírus em Campos

Campos — A prefeitura de Campos vai publicar nesta sexta no Diário Oficial um decreto com procedimentos a serem adotados para prevenção da entrada do coronavírus na cidade. Essas medidas complementarão as ações já adotadas pelo município desde que a Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu a crise como pandemia. Em Campos, não há nenhum caso confirmado da doença até o momento.

A publicação do protocolo de ação vem na esteira do surgimento de um segundo caso suspeito em na cidade. Uma mulher foi atendida na rede particular, mas o resultado do exame ainda não foi divulgado. De acordo com o Departamento de Vigilância em Saúde, ela está em isolamento domiciliar e é monitorada.

Na semana passada, exames descartaram o contágio de uma mulher que buscou atendimento com os sintomas da doença.

A Vigilância em Saúde se reúne desde o início do mês passado com representantes dos hospitais das redes pública, particular e filantrópicos para definir o protocolo de acolhimento, atendimento, tratamento e precaução, para eventuais casos de pacientes com suspeita da doença. Os profissionais que atuam nos Hospitais Geral de Guarus e Ferreira Machado e também nas Unidades Pré Hospitalares (UPHs), Unidade Básica de Saúde (UBSs), Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e do Corpo de Bombeiros receberam treinamento sobre o atendimento a possíveis pacientes infectados.

No início do mês, a autoridades da prefeitura participaram de uma mesa redonda sobre coronavírus organizada pela Sociedade Fluminense de Medicina de Campos (SFMC). Na ocasião, também houve esclarecimentos sobre o melhor enfrentamento da grave crise de saúde pública global.