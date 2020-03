Campos registra seis casos suspeitos de coronavírus, mas nenhuma confirmação

Campos — O coronavírus avança sobre o estado do Rio, com 64 casos confirmados até o último boletim. Campos, até o momento, não conta nenhuma confirmação da doença, mas os pacientes suspeitos começam a aumentar. São seis suspeitas no município, cujos exames foram encaminhados Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (LACEN-RJ), e aguardam o resultado. As seis pessoas passam bem e estão em isolamento domiciliar.

Até o momento, a Secretaria de Saúde de Campos descartou duas suspeitas anteriores. O município conta com 193 leitos de UTI no SUS. A secretaria não soube precisar quantos estão livres, pois diariamente a altas e entradas. Também de acordo com o órgão, não há necessidade de se criar uma reserva de vagas para os casos suspeito, por enquanto.

Nesta semana, a prefeitura suspendeu o atendimento da população em diversos setores e as secretarias de serviços não essenciais praticamente cerraram portas. Também foi determinada a redução da lotação dos ônibus, e o comércio diminuiu os horários funcionamento de lojas.

A Vigilância em Saúde orienta as pessoas que apresentam os sintomas a buscar atendimento apenas em caso de agravamento e, nesse caso, devem se dirigir às unidades pré-hospitalares. Os pacientes em maior gravidade são encaminhados para os hospitais Ferreira Machado (adultos) e Geral de Guarus (crianças).