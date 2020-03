Órgãos públicos e concessionárias se adaptam à crise e priorizam atendimentos a distância

Campos — Os órgãos públicos e as concessionárias de serviços continuam a ajustar sua estrutura, diante da ameaça do coronavírus, na tentativa de diminuir a velocidade de disseminação da doença ao mesmo tempo em que oferecem o atendimento mínimo essencial para o cidadão. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social (SMDHS) reduziu o atendimento presencial, dando prioridade para os contatos via telefone e e-mail, pelo menos até o dia 31.

Empresas como a Águas do Paraíba vão pelo mesmo caminho. A concessionária informou que aumentou o número de serviços e atendimentos que podem ser solicitados por telefone (0800 772 0422) e pelo site (www.aguasdoparaiba.com.br), a qualquer hora do dia.

No entanto, a Águas do Paraíba mantém o atendimento presencial na Central de Atendimento na Avenida José Alves de Azevedo, 233, no Centro, em horário normal: segunda a sexta, das 7h às 17h. A concessionária informa, porém, que a frequência de clientes no local caiu 70%.

Nos órgãos da prefeitura, o foco tem sido casos emergenciais e o apoio às populações mais carentes. Os Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Cras) ainda recebem os atendimentos imprescindíveis e urgentes. Os demais serão analisados por telefone e e-mail. Atividades como visitas domiciliares, ações comunitárias e cadastramento socioeconômico estão suspensos.

“Os usuários só devem procurar os Cras para fazer bloqueio do Benefício de Prestação Continuada, em casos de suspensão ou bloqueio do Bolsa Família; ou de calamidade pública”, orienta Pryscila Marins, secretária da SMDHS.

Foi paralisada também a emissão das carteias de Identificação Civil da secretaria. E o programa Minha Casa, Minha Vida atende apenas pelo telefone (22) 9981194088 e pelo e-mail politicashabitacionais.smdhs@gmail.com

As ações de apoio às populações de rua também foram afetadas, mantendo o fornecimento de alimentação e oferecendo acesso a higiene pessoal. Todas as demais atividades do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua foram interrompidas.

“Estamos restringindo as saídas dos acolhidos de todas as nossas unidades, liberando apenas os que necessitam de tratamento de saúde”, conta Pryscila. “Orientamos a todas as organizações da sociedade civil conveniadas à nossa secretaria a adotarem as mesmas medidas”.