Prefeitura recolhe ônibus por violação de portaria contra o coronavírus

CAMPOS — O Instituto Municipal de Trânsito e Transporte de Campos (IMTT) recolheu ônibus que circulavam com vidros fechados, violando a portaria publicada na terça que determinava que as empresas operassem apenas veículos que pudessem rodar com as janelas abertas. O texto também limita a ocupação a 50% da lotação dos carros, no esforço de conter a pandemia do novo coronavírus. A decisão não altera o tamanho da frota.

"Precisamos que todos estejam conscientes de suas ações para amenizar a proliferação do vírus e, se for necessário, vamos tomar outras medidas para que seja feito o isolamento social porque só assim teremos um impacto menor de contaminação", destaca Felipe Quintanilha, presidente do IMTT.

A portaria indica, ainda, a manutenção do trabalho dos fiscais e a suspensão do atendimento presencial da população, que será feito exclusivamente por e-mail: atendimentoimttcampos@gmail.com; ou pelo telefone (22) 98175-1160, das 9h às 17h. As empresas que quiserem liberar os ônibus recolhidos também devem fazer a solitação pelo mesmo e-mail.

O IMTT também determina que as concessionárias do transporte coletivo devem manter higienização permanente dos veículos, e solicita a liberação do trabalho dos rodoviários com mais de 65 anos.

Campos ainda não registra nenhum caso oficila de contágio pelo covid-19. Na tarde de quinta, um dos seis casos suspeitos da cidade foi descartado. Os outros cinco estão em isolamento domiciliar, e passam bem.