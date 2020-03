Casos suspeitos de coronavírus em Campos sobem para 11, três estão em estado grave

Campos — Subiu para 11 o número de casos suspeitos de contágio por coronavírus em Campos. A cidade ainda não registra nenhum diagnóstico confirmado. Mas dos 11 possíveis infectados, quatro estão internados, e três estão na UTI, em estado grave. Os demais respeitam isolamento domiciliar. Três suspeitas anteriores já foram descartadas. As informações são da Vigilância em Saúde.

O prefeito de Campos, Rafael Diniz, baixou decreto nesta sexta que proíbe o corte de água pela Águas do Paraíba por tempo indeterminado. A decisão foi anunciada depois de reunião do gabinete de crise instalado para atacar a pandemia do coronavírus. Além da proibição do corte no fornecimento de água, será prorrogado o prazo de vencimento das contas dos consumidores que pagam a tarifa social. A medida valerá também para os pequenos comerciantes.

“Tomamos essas decisões para minimizar o impacto neste momento de combate ao coronavírus”, disse Diniz. “Estamos trazendo um alívio a mais para os moradores e comerciantes da cidade, entendendo que a economia do país será prejudicada”.

O prefeito também determinou que, enquanto durarem as medidas mais severas para controle do contágio do covid-19, os consumidores vão poder aumentar o consumo em até 15% sem que isso se reflita em aumento na conta de água.

“Além disso, incentivamos que as pessoas façam a correta higienização das mãos, com água e sabão, uma das principais formas de evitar a contaminação”, frisou Diniz.

Educação online — A prefeitura de Campos e o IFF-Campos firmaram parceria nesta sexta para a realização de cursos de capacitação on-line para os funcionários da rede de ensino municipal, enquanto as aulas do instituo federal estiverem suspensas.

O acordo foi selado em reunião virtual entre o secretário de Educação Brand Arenari, o reitor do IFF-Campos, Jefferson Azevedo, e o diretor do Centro de Referência em Tecnologia, Informação e Comunicação na Educação do IFF, Breno Terra.

“Estamos trabalhando para buscar meios de minimizar os efeitos dessa crise humanitária que vivemos. Já que todos devem permanecer em casa, pensamos nesse curso a distância para os nossos servidores”, comentou Arenari.

Segundo o secretário, existe a expectativa pelo anúncio em breve de inciativa semelhantes para os estudantes da educação infantil do município.