Campos — A possibilidade do retorno ao lockdown parcial, noticiado pelo O Dia Campos na terça, acendeu o alerta dos empresários e comerciários campistas. O aumento de casos e da ocupação de leitos, tanto na rede pública quanto privada, nas últimas semanas pressiona o poder público a cogitar a volta de restrições mais severas. Representantes de setores da economia da cidade tentam dissuadir o prefeito Rafael Diniz a recuar até a fase laranja, o lockdown parcial, em que apenas serviços essenciais ficam autorizados. A tendência no momento é que Diniz anuncie, na quinta, a manutenção da fase amarela, mas a liberação para o funcionamento de bares e restaurantes pode ser revista.

Muitas pessoas passeiam pelo Centro de Campos mesmo com as medidas de isolamento social - Jean Barreto

“Conversei com o prefeito e recebi a sinalização de que ele vai manter o estágio atual, mas com algum ajuste na questão dos bares e restaurantes”, revela o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Campos, José Francisco Rodrigues. “Voltar ao lockdown seria o caos”.

Rodrigues alega que a reabertura do comércio de rua, no dia 1º de julho , não se refletiu em grande crescimento da curva de contágio no município. De fato, a aceleração no número de atendimentos nos postos de saúde e internações nos hospitais começou a se dar apenas na semana passada, conforme a reportagem verificou com médicos e enfermeiros de algumas unidades.

“Muitos empresários fizeram investimentos para o retorno das atividades. Fechar tudo agora seria uma tragédia”, reforça Rodrigues.

Na terça, o boletim diário da prefeitura trazia 88 novos registros de covid-19, e mais quatro mortes. Ao todo, são 3964 pessoas contaminadas e 262 vidas perdidas desde o início da pandemia.

Levantamento do Painel Covid-19 Norte e Noroeste Fluminense aponta Campos como um dos três municípios da região que teve aceleração da curva de contágio, tanto no número de novos casos quanto de mortes. Na semana entre 2 e 8 de agosto, Campos teve preocupante crescimento de 79% de novas notificações da infecção.

O Centro de Combate ao Coronavírus de Campos chegou a 70% de ocupação dos leitos de UTI - Divulgação prefeitura de Campos

A prefeitura não descarta um eventual recuo da fase amarela para a laranja (lockdown parcial) do ranking de risco criado para direcionar a tomada de decisão com relação ao nível de isolamento social. No entanto, as autoridades médicas municipais garantem que não há risco de colapso no momento.

“Implantamos em tempo recorde leitos para o tratamento da covid-19, fizemos treinamentos com as equipes de saúde. Estamos diuturnamente atuando para minimizar os impactos da covid-19 na nossa população, antes mesmo do primeiro caso em Campos”, destaca a médica Andreya Moreira, diretora da Vigilância em Saúde. “Mas a eficácia das medidas do poder público só acontece quando a população faz a sua parte”.

Atualmente, Campos oferece 230 leitos nos hospitais próprios e filantrópicos: Centro de Controle e Combate ao Coronavirus, Hospital Geral de Guarus, Hospital Ferreira Machado, UPH São José, Santa Casa de Misericórdia, Hospital dos Plantadores de Cana e Hospital Escola Álvaro Alvim. Cerca de 64% dos leitos de UTI e 44% dos leitos clínicos estavam ocupados até a última atualização, na terça.