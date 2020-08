Campos passa o fim de semana sem registros de novas mortes por coronavírus

pandemia do coronavírus em Campos ainda preocupa. A curva de contágio ainda indica aceleração, ao ponto de a prefeitura ter proposto a casos mais graves. No fim de semana, foram registrados 71 novos casos de covid-19, mas nenhuma morte. No total, Campos soma 301 vidas perdidas para o coronavírus, e 4587 infectados. Campos - O estágio daemainda preocupa. Aainda indica aceleração, ao ponto de a prefeitura ter proposto a retomada das aulas presenciais no município apenas no ano que vem . A boa notícia parece ser uma redução no índice de. No fim de semana, foram registrados 71 novos casos de, masNo total, Campos soma 301 vidas perdidas para o coronavírus, e 4587

Na sexta, porém, a Vigilância em Saúde confirmou 81 infecções e sete mortos. O número se refere, no entanto, a notificações ao longo de todo o mês de agosto, e não a mortes ocorridas em um único dia.

Campos entra em mais uma semana na fase amarela do plano de retomada da economia, com quase a normalidade de suas atividades de volta à rotina do campista. As ruas estão mais cheias, ainda que o uso obrigatório de máscara seja respeitado por quase todos.

A reabertura das escolas, porém, continua a ser um ponto sensível do debate público. Algumas escolas particulares evitam se manifestar, outras se posicionam contra a volta. E muitos pais ainda estão reticentes em mandar os filhos de volta às salas de aula.



Panorama da covid-19 em Campos:

Confirmados: 4587

Recuperados: 3148

Descartados: 4060

Óbitos confirmados: 301

Síndrome gripal: 11352

Síndrome respiratória aguda grave: 141