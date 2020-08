Pelo terceiro dia seguido, Campos não registra mortes provocadas pelo coronavírus

coronavírus foram confirmados nesta segunda, em Campos. pacientes graves. A considerável queda na taxa de ocupação de leitos é outra evidência: 35% dos leitos clínicos e 42% dos de UTI, em toda a rede que atende pelo SUS no município. Campos — Mais 25 casos deforam confirmados nesta segunda, em Assim como no sábado e no domingo, não houve registro de mortes , o que pode indicar tendência de diminuição de. A considerável queda na taxa de ocupação de leitos é outra evidência: 35% dos leitos clínicos e 42% dos de UTI, em toda a rede que atende pelono município.

No total, Campos registra 4612 pessoas infectadas pelo coronavírus desde o início da pandemia. A covid-19 matou 301 moradores.

No fim de semana, o primeiro desde a aprovação da lei que estabelece multa a pessoas físicas e jurídicas no caso de descumprimento dos protocolos estabelecidos pela Vigilância em Saúde, a força-tarefa da prefeitura multou oito pessoas por falta da máscara, e cinco estabelecimentos comerciais que funcionavam além do horário permitido.

Barreiras sanitárias montadas em pontos estratégicos da cidade e em pontos turísticos da região tiveram bastante trabalho. Mais de 200 motoristas foram parados e tiveram de retornar às suas casas no acesso à Lagoa de Cima. Também houve controle do acesso ao litoral campista, no Farol de São Thomé.