Bandidos invadem igreja para roubar fios de cobre em Campos dos Goytacazes

Paróquia São Benedito, no Centro da cidade. Por meio das redes sociais, o pároco Pe. Walas Maciel informou que os fios de cobre do gerador foram furtados. O furto só foi identificado na última terça-feira (15). Campos - Mais uma igreja alvo de uma ação criminosa, na Diocese de Campos dos Goytacazes, na Região Norte Fluminense. Desta vez ação aconteceu nano Centro da cidade. Por meio das redes sociais, o pároco Pe. Walas Maciel informou que os fios de cobre do gerador foram furtados.

“O fato acontecido só faz aumentar a urgência e necessidade do cercamento de nossas praças aqui junto da paróquia. Contamos com as orações e contribuições de todos para que possamos oferecer a não somente aos paroquianos, mas a toda a comunidade aqui junto de nosso bairro, a liberdade e segurança de poder viver seu lazer e sua fé”, declarou o padre.

A Paróquia de São Benedito iniciou uma ação para a compra, construção e instalação das grades que serão guardiãs da Praça Nilo Peçanha, que envolve toda a Igreja Matriz. O valor estimado para a execução da obra ficou no montante de R$ 108.124,83. A ação de cercamento foi “autorizada pelos órgãos competentes que concordaram e reconheceram a necessidade”.

O valor médio do quilo do cobre, que pode ser vendido como sucata é de R$ 13, de acordo com a região. Nos últimos meses, várias igrejas de Campos foram alvo de vandalismo, arrombamentos e furtos, no entanto a Polícia Militar não informou se trata-se de uma quadrilha especializada.