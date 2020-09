Adolescente suspeito de matar bebê de 5 meses com um tiro na cabeça é apreendido em Campos

CAMPOS- A Polícia Militar (PM) apreendeu, na tarde deste domingo (20), um adolescente suspeito de ter matado um bebê de apenas cinco meses com um tiro na cabeça, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. O jovem de 17 anos foi detido após sofrer um acidente de moto, no Parque Bandeirantes, no subdistrito de Guarus.



O acidente aconteceu depois que o adolescente e um homem de 19 anos desrespeitaram uma ordem de parada dos policiais e perderem o controle da moto. Eles foram socorridos para o Hospital Ferreira Machado (HFM) por conta dos ferimentos causados pela colisão.



Segundo a PM, o adolescente recebeu atendimento, foi liberado e encaminhado à 146ª Delegacia Policial de Guarus (146ª DP). O homem de 19 anos continua em observação no hospital, mas contra ele não havia mandado de prisão em aberto.



O outro acusado de ter participado do crime ainda segue foragido. O homicídio aconteceu no início de setembro. Segundo a polícia, o pai do bebê é integrante de uma facção e tinha havia preso em uma operação junto com outros oito criminosos que planejavam invadir o território rival.



Entenda o caso



O bebê de apenas 5 meses de vida foi morto com um tiro na cabeça e os pais da criança também foram baleados, no dia 2 de setembro, na comunidade conhecida como Suvaco da Cobra, no bairro Eldorado.



A polícia informou que bandidos de uma facção rival à que comanda a comunidade teriam invadido a casa. O alvo dos criminosos era o pai da criança. O bebê era um menino que teve a vida interrompida por causa de guerra entre facções.



Na época, os pais da criança foram socorridos e encaminhados para o Hospital Ferreira Machado.