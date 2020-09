Vídeo mostra momento exato de acidente com caminhão na BR-101, em Campos

CAMPOS- Um caminhão bateu na divisória das pistas da BR-101, na altura do distrito de Serrinha, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, na tarde deste domingo (20). O acidente foi flagrado por ocupantes de outro veículo que estava próximo ao caminhão.



Segundo a Autopista Fluminense, o condutor que dormiu enquanto dirigia e, por isso, perdeu o controle da direção do veículo, que transportava cocos. Ainda de acordo com a Autopista, a vítima foi atendida e liberada no local. No vídeo, é possível ver o momento exato que o caminhão sai da pista. Pessoas que viram o acidente ajudaram o motorista e chamaram o socorro.



A faixa precisou ser interditada durante atendimento à vítima e a remoção da carga, que ficou espalhada na pista. A faixa foi liberada às 18h30. Não houve retenção no local.

