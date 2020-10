Homens foram retirados de dentro de um bar. Divulgação

Por Bertha Muniz

CAMPOS - Dois homens foram encontrados mortos na frente de um bar, na madrugada deste domingo (18), na localidade de Três Vendas, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Segundo informações de pessoas que estavam no local, os homens estavam dentro do bar e foram retirados pelo dono do estabelecimento.

Nas redes sociais circula a informação de que as vítimas eram irmãos, mas a identidade e a informação não foram confirmadas pela polícia. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) e o caso registrado na 146ª DP de Guarus.



Ninguém foi preso. As mortes deste fim de semana encerraram o período de mais de 40 dias sem homicídios no subdistrito de Guarus. O caso foi registrado na 146ª Delegacia Policial (146ª DP), onde um inquérito foi instaurado para apurar o crime.