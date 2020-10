Por Bertha Muniz

CAMPOS- Agentes da 140ª Delegacia Policial (DP), de Natividade, e homens do 29º Batalhão de Polícia Militar (BPM), de Itaperuna, ambos no Noroeste Fluminense, cumpriram dois mandados de prisão no Presídio Carlos Tinoco da Fonseca, em Campos dos Goytacazes.

Publicidade



Os mandados foram cumpridos durante operação conjunta para prender suspeitos de envolvimento no assassinato de Antônio Carlos Ribeiro Júnior, de 34 anos, mais conhecido como Rosinha. O crime aconteceu no último dia 4, no bairro Liberdade, em Natividade.



De acordo com Henrique Vitor Lobato, delegado titular da 140ª DP, Rosinha foi morto a tiros por um jovem, de 17 anos, natural de Campos. Ele foi levado até a vítima por um homem de 23 anos. Os dois já haviam sido presos em flagrante.

Publicidade



Outras três pessoas teriam dado cobertura ao crime e foram presas nos bairros Pito e Cantinho do Fiorello, em Natividade.Segundo o delegado, uma disputa por pontos de venda de entorpecentes teria motivado o crime. Todos os suspeitos foram enviados ao sistema penitenciário, onde cumprirão prisão temporária decretada pela Justiça.