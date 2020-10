Beethoven teve seu pedido de registro de candidatura indeferido no último sábado (24) pelo juízo da 76ª Zona Eleitoral por "omissão" de documentos. Divulgação

Por Bertha Muniz

Publicado 27/10/2020 16:38 | Atualizado 27/10/2020 16:42

CAMPOS - Lesley Beethoven, do PSDB, renunciou à candidatura à Prefeitura de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, nas eleições de 2020. A substituta na disputa pelo partido será a médica Dra. Carla Waleska, de 50 anos, que era vice da chapa de Beethoven.

O anúncio foi feito nesta terça-feira (27) nas redes sociais e as mudanças já constam no site do DivulgaCand, do TSE. De acordo com o advogado de Beethoven, a renúncia teve motivações pessoais.

O nome escolhido para vice de Dra. Carla Waleska é Leonardo Barbosa Fernandes, o Leo Barbosa Vigilante.

Ele havia entrado com recurso para tentar reverter a decisão. Em nota, o PSDB informou a mudança. “Foi a forma que encontramos para seguirmos na disputa eleitoral, sempre firmes e fortes”, informou trecho da nota enviada pelo partido. Agora, a nova chapa está com o pedido de registro de candidatura aguardando julgamento.