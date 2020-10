Policiais da Patamo I se uniram e fizeram a doação. Divulgação/PM

Por Bertha Muniz

Publicado 30/10/2020 20:20 | Atualizado 30/10/2020 20:21





CAMPOS - Agentes do 8° Batalhão de Polícia Militar (8°BPM),em Campos do Goytacazes, no Norte Fluminense, o vendedor de salgados Onassis da Silva Duarte Mendonça, de 30 anos, com uma nova bicicleta de trabalho. A entrega do objeto foi feita por militares da Patamo I, na tarde de desta quinta-feira(29).

Onassis perdeu sua antiga bicicleta após sofrer um acidente dias atrás. A colisão aconteceu quando o vendedor estava pedalando pela avenida Nilo Peçanha, retornando de um supermercado onde havia vendido alguns salgados, quandofoi fechado no acostamento por uma caminhonete Hilux.



Com o impacto, o vendedor foi arremessado por cima do veículo, teve sua bicicleta danificada e seus salgados e sucos jogados no chão, perdendo todo material. O condutor do veículo prestou os primeiros socorros, mas não arcou com os prejuízos causados pelo acidente. O vendedor é pai de quatro filhos e sua esposa está grávida, a espera do quinto filho do casal. A única renda da família vem da venda dos salgados.



Onassis vende seus salgados em vários pontos da cidade, entre eles a delegacia do Centro. Em conversa com os policiais, o vendedor relatou o ocorrido. Foi então que os policiais do Patamo I - sargento Silveira, Cabo D.Gomes e Cabo Cordeiro Saldado Rocha, se reuniram e presentearam Onassis com uma nova bicicleta de carga. O vendedor disse que a atitude dos policiais é gratificante, que não tem como explicar o tamanho da felicidade e gratidão que ele tem a todos os agentes que contribuíram com o presente.



"Nossos guerreiros do 8°Batalhão tiveram a iniciativa de doar na data de hoje (29/10), uma bicicleta ao amigo Onassis - um vendedor de salgados e sucos, já conhecido por muitos da tropa, por vender seus lanches na rua, principalmente nas Delegacias, enquanto nossas equipes costumam levar algumas horas, durante os registros de ocorrências. A Polícia Militar vai muito além de servir e proteger. Contem sempre conosco", pontou o comandante do 8° BPM, coronel Luiz Henrique Monteiro.