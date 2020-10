Caso seja eleito, Wladimir tem risco de não tomar posse. Divulgação

Por Bertha Muniz

Publicado 30/10/2020 20:31 | Atualizado 30/10/2020 20:40



CAMPOS - O candidato a Prefeito de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, Wladimir Garotinho, teve a sua candidatura impugnada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro (TRE/RJ), nesta sexta-feira (30).



A decisão foi tomada por que o pedido de desincompatibilização Frederico Paes, candidato a vice-prefeito ocorrer após o prazo. Como o prazo para a troca de vice já passou, a chapa segue com o registro do seu vice indeferido e tenta reverter no TSE. Caso seja eleito, Wladimir tem risco de não tomar posse.



Frederico não teria se afastado de cargos públicos em tempo eleitoral hábil. Segundo os impugnantes, Frederico não pediu afastamento do cargo de diretor do Hospital Plantadores de Cana, bem como, não teria se afastado da presidência do SINDHNORTE (Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde e Estabelecimentos de Serviços de Saúde da Região Norte Fluminense), e, portanto, estaria numa das hipóteses de inelegibilidade, já que “os Presidentes, Diretores e Superintendentes de autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas e as mantidas pelo poder público”, caso queiram se candidatar aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, devem obrigatoriamente, se afastar de suas funções em até quatro meses antes do pleito eleitoral, sob pena de terem seus registros de candidatura indeferidos.