Por Bertha Muniz

CAMPOS - Os Tribunal Regional Eleitoral (TRE) deu início ao trabalho de inseminação das urnas eletrônicas que serão utilizadas em Campos dos Goytacazes e mais cinco municípios da região, no próximo dia 15, durante o primeiro turnos das eleições municipais.

As urnas chegaram à cidade no dia 24 de setembro e estão sendo inseminadas no Centro de Convenções da Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf). De acordo com a Justiça Eleitoral, o trabalho de inserção dos dados dos candidatos a prefeito e vereador começou na última sexta-feira (30) e deve ser concluído até sexta-feira (6).

Pelo menos 50 pessoas estão envolvidas na tarefa, que não inclui apenas a preparação das urnas para as quatro zonas eleitorais de Campos, mas também de São Fidélis, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Italva e Cardoso Moreira. O trabalho para estes municípios já foi concluído. Em relação a Campos, segundo o TRE, já foram inseminadas as urnas da 75ª Zona Eleitoral. Está em curso a preparação dos aparelhos das demais zonas eleitorais: 76ª, 98ª e 129ª.