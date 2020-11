Homem se apresentou à 134ª DP, entregou a arma e assumiu a autoria do crime. Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 12/11/2020 14:59





CAMPOS - O irmão de uma candidata à vereadora da cidade de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, se apresentou, na noite desta quarta-feira (11), na 134ª Delegacia Policial (Centro) e assumiu a autoria do homicídio ocorrido no último domingo (8), durante uma carreata política na localidade da Tapera III.



O produtor rural José Ricardo Rangel, 52 anos, alegou legítima defesa, pois disse em depoimento que foi ameaçado de morte antes da carreata. Segundo o delegado titular da 134ª DP, Ronaldo Cavalcanti, a arma do crime, um revólver calibre 38, está em posse das autoridades policiais.



José Ricardo disparou várias vezes contra a vítima, identificada como Cremecildo Ribeiro de Azevedo, 55 anos. O motivo da discussão não foi revelado. O autor do crime diz em depoimento que foi insultado e repreendeu a vítima, Cremecildo, que alcoolizado, continuou insultando e ameaçando.



Então o autor pegou a arma e apontou para a vítima. A mesma foi em direção do autor, pôs a mão na arma, e neste momento ocorreram os disparos. José Ricardo responderá em liberdade, por ter escapado do flagrante. Por conta da lei eleitoral, que entrou em vigor nesta terça-feira (10), e que permite a prisão apenas por flagrante ou para quem for alvo de sentença criminal inafiançável, ele responderá em liberdade.