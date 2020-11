Campos remonta há quase 200 anos de emancipação política Divulgação

Por Bertha Muniz

CAMPOS - Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, tem 361.248 eleitores aptos a votar na eleição do próximo domingo (15) e é a cidade com o maior eleitorado do interior do Estado do Rio.



O município é também o maior em número de habitantes do interior fluminense, 500 mil pessoas. Poucas vezes na história de Campos, que remonta há quase 200 anos de emancipação política, se viu tamanha importância do voto lúcido, consciente e responsável, como nesta eleição municipal.



A cidade, de larga expressão político-econômica, poucas vezes esteve em tamanha crise financeira como a de agora, reflexo do mau uso dos royalties dos últimos anos.



Na terra dos guerreiros indígenas na nação Goytacá, já se sabe que 2020 será o ano de uma das eleições mais disputadas da história da política regional na majoritária, tendo em vista o cenário político que se desenha. Veja nomes definidos em convenção de candidatos à Prefeitura de Campos dos Goytacazes nas eleições 2020, em ordem alfabética:



Caio Vianna (PDT) – 12



Caio Vianna nasceu, em 1988, e foi criado em Campos, é programador de sistemas e empresário do ramo de Tecnologia da Informação. Está se formando em Gestão Pública pela Estácio e preside o PDT municipal há 5 anos. Atuou como assessor parlamentar no gabinete de Arnaldo Vianna, na Câmara dos Deputados. Nas eleições de 2018, tornou-se primeiro suplente de deputado federal. Concorreu ao cargo de prefeito em 2016, quanto obteve 31.360 votos. Concorreu ao cargo de deputado federal, com 21.017 votos.



Claudio Rangel (PMN) - 33





Cláudio Rangel, de 72 anos, é empresário e atua há mais de 30 em uma empresa de assistência familiar com sede em Campos e em outras cidades do Norte Fluminense. Esta é a primeira vez que ele se candidata a um cargo político na cidade. Em 1996, Cláudio se candidatou ao cargo de prefeito de São João da Barra, mas ficou em terceiro lugar na disputa eleitoral. Seu candidato a vice é Coronel Almir Porto (PMN).



Dr. Bruno Calil (Solidariedade) - 77



Bruno Calil tem 37 anos é médico, atua como clínico geral há nove anos. Ele é servidor público do município de Cardoso Moreira e também já atuou como médico em unidades básicas de saúde no interior de Campos. Seu candidato a vice é Pastor Elber Silva (DEM).



Jonathan Paes (PMB) - 35



Jonathan Paes tem 33 anos, é construtor civil e se candidata pela primeira vez a um cargo na carreira política. Seu candidato a vice é Constantino Ferreira (PMB).



Odisseia (PT) - 13



Odisséia tem 56 anos, atuou como professora da rede pública estadual por quase 15 anos. Na carreira política, foi vereadora por um mandato em Campos, de 2009 a 2012. Seu candidato a vice é Jorge Machado (PT).



Professora Natália (PSOL) - 50



Natália tem 31 anos, é formada em Serviço Social pela Universidade Federal Fluminense (UFF), em Campos dos Goytacazes, doutoranda em Políticas Sociais pela UENF e professora de Filosofia na rede pública de ensino. Atuou como assistente social na Apoe e no Cras Grussaí. Entre os anos de 2015 e 2017, Natália foi presidente e vice-presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Campos. Bruna Machel (PSOL) é sua candidata a vice.



Rafael Diniz (Cidadania) - 23



Rafael Diniz tem 37 anos, é o atual prefeito do município e tenta a reeleição. De 2012 a 2016, foi vereador em seu primeiro mandato. Conceição Santanna (Cidadania) é sua candidata a vice.



Roberto Henriques (PCdoB) - 65

Roberto Henriques tem 62 anos, é formado em história e foi deputado estadual entre os anos de 2011 e 2015. Em 2008, Roberto ocupou o cargo de prefeito de Campos no período de 9 meses, durante o afastamento do prefeito eleito, Alexandre Mocaiber. Seu candidato a vice é Maicon Maciel (PCdoB).



Tadeu Tô Contigo (Republicanos) - 10



Alexandre Tadeu tem 53 anos, é jornalista e foi vereador na cidade entre 2012 e 2016. Seu candidato a vice é Coronel Ramiro (Republicanos).



Wladimir Garotinho (PSD) - 55



Wladimir tem 35 anos é publicitário e cumpre mandato como deputado federal. Ele é filho dos ex-governadores do estado, Anthony Garotinho e Rosinha Matheus. Wladimir Garotinho se formou no curso de publicidade e propaganda pela Universidade da Cidade e exerceu a profissão em diversas empresas do segmento. Em 2018, ele se candidatou para deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro e se elegeu com 39.998 votos. Frederico Paes (MDB) é o seu candidato a vice.