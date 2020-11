Candidato do Solidariedade votou em uma escola no bairro Lapa. Assessoria

Por Bertha Muniz

Publicado 15/11/2020 14:59 | Atualizado 15/11/2020 15:37





CAMPOS - Doutor Bruno Calil, votou no final da manhã deste domingo (15), por volta das 11h, no Colégio Visconde de Rio Branco, no bairro Lapa, em Campos dos Goytacazes.



O candidato a prefeito pelo Solidariedade (SD) se mostrou confiante e esperançoso com a vitória ainda no primeiro turno. Calil, que chegou acompanhado por assessores, falou e cumprimentou os eleitores nas redondezas.