Volume de chuva pode chegar a 60 milímetros. Foto: Luís Macapá.

Por Bertha Muniz

Publicado 19/11/2020 19:59



CAMPOS - A coordenadoria de Defesa Civil de Campos, no Norte Fluminense, está em estágio de atenção para as fortes chuvas e ventos que devem atingir a região na noite desta quinta-feira (19).



De acordo com os institutos de meteorologia, a previsão de tempo ruim vai até a sexta (20) devido a aproximação de um ciclone na Costa do Rio de Janeiro. A previsão é de que os ventos atinjam entre 60 km/h e 90 km/h e o volume de chuva pode chegar a 60 milímetros.



Equipes do Grupo de Emergência em Alagamentos estão nas ruas atuando em pontos considerados críticos com trabalho de limpeza e revisão de bombas dos cisternões.



“Os institutos de meteorologia apontam ventos entre 60 km/h e 90 km/h. Por isso, continuamos em estágio de atenção. Seguimos acompanhando essa dinâmica e prontos para entrar em ação a qualquer momento, em casos de chamadas”, explica o coordenador de Defesa Civil, Edison Pessanha.

Publicidade



Ainda segundo o coordenador, na noite desta quarta-feira (18), choveu uma média de 17,7 mm na região de Campos, mas sem causar transtornos. “Para esta quarta, a previsão é de 60 mm de chuva no município, mas temos que continuar acompanhando, porque nem sempre as previsões se confirmam”, complementou o coordenador.