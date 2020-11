Caio Vianna faz corpo a corpo com eleitora. Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 24/11/2020 14:26



Caio Vianna (PDT), candidato a prefeito de Campos dos Goytacazes, tem realizado diversas atividades de campanha. A cinco dias do segundo turno da Eleição Municipal, o pedetista – que tem a chapa deferida pela Justiça Eleitoral – tem feito corpo a corpo com eleitores, caminhadas e carreatas para apresentar propostas do plano de governo da coligação Reviva Campos.



“Nossa prioridade é dar um choque de gestão na saúde, reformar o HGG, zerar as filas de exames e de cirurgias e retomar o Programa Saúde da Família. Vamos reabrir imediatamente o Restaurante Popular e dar o Vale Alimentação de R$ 200,00 por mês para quem mais precisa. Vamos investir em educação e ofertar capacitação profissional com o Navegar é Preciso 2.0 e o Bolsa Universitária. Também vamos acabar com os terminais de integração e colocar ônibus e vans rodando por toda a cidade. E ainda usar o Fundecam para atrair novas empresas, incentivar a agricultura familiar, criar Zonas Especiais de Negócios e estimular a construção civil com a retomada das obras inacabadas para gerar emprego e renda para a população", declarou.



Durante as atividades, Caio Vianna se empenha em sanar possíveis dúvidas dos eleitores e dialogar com a população sobre as melhores soluções para os problemas que Campos enfrenta nos últimos tempos.



“Nós estamos andando em cada canto de Campos para levar nossas propostas e ouvir a população, pois um bom governo se faz assim: conversando com o povo. Campos não aguenta mais perder com gestões irresponsáveis e corruptas. Foram mais de 10 anos de descaso com a nossa cidade. Precisamos nos unir contra o retrocesso que o município terá com o garotismo no poder. Nós representamos a segurança de um modelo de gestão que deu certo quando governou a cidade e o nosso maior objetivo hoje é governar para o povo e reconstruir Campos”, afirmou.



Caio Vianna também falou sobre as expectativas para o próximo domingo, 29 de novembro, e como avalia o desempenho da campanha neste segundo turno.



“Os mais de 68 mil votos que tivemos no primeiro turno confirmou o que as pesquisas mostraram: a nossa candidatura é a que mais cresceu durante essa eleição e no segundo turno não está diferente. Nós sentimos a receptividade e o carinho do povo nas ruas. Nossa campanha cresceu ainda mais e se transformou em uma onda do bem, na onda do coração, na onda do 12. Acreditamos na vitória da campanha do bem, no Governo que vai reviver Campos”, enfatizou