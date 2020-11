Wladimir Garotinho participou no dia de ontem (27) do último debate promovido por emissora de televisão local. Divulgação

Por Bertha Muniz

Publicado 28/11/2020 12:32





CAMPOS- Com 57% das intenções de votos para o segundo turno neste domingo (29), de acordo com a última pesquisa do IBOPE, o candidato a prefeito de Campos, Wladimir Garotinho (PSD) faz uma caravana neste sábado (28) nos principais bairros do município.



Wladimir Garotinho participou no dia de ontem (27) do último debate promovido por emissora de televisão local onde destacou, entre outros temas, suas propostas para as áreas de Saúde, Educação, Assistência Social, Desenvolvimento Econômico.



- Quero agradecer a população de Campos pela confiança, nos dando no primeiro turno 106 mil votos. Ficamos à frente do segundo e terceiro colocados somados. Estamos preparados, para administrar o nosso município, e vamos buscar parcerias com os governos do Estado e Federal para Campos superar o momento difícil que vive e, assim, promover a mudança tão necessária – afirma Wladimir Garotinho.



Propostas



O candidato Wladimir Garotinho ressaltou em todos os debates que participou, o Programa de Valorização do Servidor Público, que inclui revisão do Plano de Cargo e Salário, criação de calendário de pagamento de salários e proventos e estes rigorosamente em dia, além de eleição para diretores de creches e escolas, entre outros.

Na área da Saúde, Wladimir Garotinho irá implantar o Programa Estratégia Saúde da Família (ESF), reabertura das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) que estão fechadas, reforma dos Hospitais Ferreira Machado e Geral de Guarus, além de implantação do SAMU no município. A reabertura do Restaurante Popular será outra prioridade imediata, assim como retomada das obras do novo camelódromo da cidade.