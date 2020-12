Sargento Valneide Duarte Silva Júnio estava na Polícia Militar desde 1998. Divulgação/PM

Por Bertha Muniz

Publicado 03/12/2020 17:06

CAMPOS -O 2º sargento do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM) de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, Valneide Duarte Silva Júnior foi mais uma vítima fatal da Covid-19. Ele morreu na manhã desta quinta-feira (3) por complicações da doença. Em nota, o batalhão lamentou a morte do sargento.



"É com muito pesar que o 8° Batalhão de Polícia Militar, recebeu nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira( 3), a triste comunicação da perda do nosso Guerreiro, o 2° Sargento Valneide Duarte Silva Júnio, em decorrência de Covid-19.



O Sargente Duarte era um Policial muito querido por todos os Companheiros de farda. O mesmo desempenhou com desenvoltura suas funções, vindo a levar mais segurança por onde passou. Era um Policial extremamente competente, educado, de personalidade alegre, sempre de bem com a vida.



Ingressou na Polícia Militar em Maio de 1998, deixando esposa e três filhos. É uma grande perda para o 8BPM, que lamenta profundamente seu falecimento!



Hoje, nossa tropa se encontra de luto! Estendemos a todos os familiares e amigos os nossos sinceros sentimentos! Descanse em paz, irmão de farda!", disse o comando da unidade em nota.