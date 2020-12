Odinelson Rangel de Carvalho morreu no local. Reprodução

Por Bertha Muniz

Publicado 23/12/2020 10:50 | Atualizado 23/12/2020 12:48





CAMPOS - Um policial militar morreu na manhã desta terça-feira (22), após uma bobina de arame se desprender de um caminhão e cair em cima de dois carros que passavam na BR-101, na altura de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.



O acidente aconteceu no km 82 sul. Segundo a concessionária que administra a rodovia, outras duas pessoas ficaram levemente feridas e foram encaminhadas para o Hospital Ferreira Machado.



O policial foi identificado como Odinelson Rangel de Carvalho, de 43 anos. Ele era 2º Sargento, lotado no 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM), em Macaé e estava de férias. O policial estava em seu carro, um Chevrolet Astra, e morreu no local. O outro carro atingido foi um Palio. Uma das vítimas levemente feridas é a esposa do policial.



As outras vítimas foram socorridas por agentes do Corpo de Bombeiros e equipes de resgate da concessionária. Por meio de nota, o comando do PM lamentou a morte do militar, que ingressou na Corporação em 2001 e informou que, neste momento, está prestando todo apoio e auxílio necessários à família. Ele atuava na 1ª Companhia, deixa esposa e uma filha.