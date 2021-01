Governo pede sessão extraordinária na Câmara para votar lei de calamidade pública. Reprodução/Diário Oficial

Por Bertha Muniz

Publicado 07/01/2021 16:06



CAMPOS - Diante da gravidade da situação financeira nos cofres da Prefeitura, o prefeito Wladimir Garotinho decretou estado de calamidade pública fiscal e financeira. O estado de calamidade está instituído por meio do Decreto 022/2021, em edição extraordinária do Diário Oficial desta quinta-feira (7).



O prefeito também encaminhou nesta quinta, para a Câmara de Vereadores de Campos, pedido de realização de sessão extraordinária para apreciação e votação de Projeto de Lei de reconhecimento do estado de calamidade fiscal e financeira do município, já reconhecida pelo Estado, devido à falta de transparência e informações na sucessão da Administração Municipal, que impossibilitou o maior conhecimento da realidade econômico-financeira do município.



A iniciativa se faz necessária após os técnicos da Secretaria de Fazenda terem constatado que a Prefeitura tem em caixa apenas R$ 3 milhões, mas tem dívidas de meio bilhão (R$ 500 milhões) e uma folha de pagamento de dezembro no valor de R$ 106 milhões.



O prefeito justifica no decreto o estado de calamidade fiscal e financeira com a informação de que, “todos os esforços de reprogramação financeira já foram empreendidos para ajustar as contas municipais, através dos Decretos de contingenciamentos publicados no dia 1º de janeiro de 2021; considerou o momento de crise da saúde pública em que há elevada demanda de leitos de tratamento para pacientes críticos para Covid-19 e, ainda, que tal fato vem acarretando severas dificuldades na prestação dos serviços públicos essenciais, podendo ocasionar ainda o total colapso na saúde, na educação, na mobilidade e, principalmente, no pagamento da folha salarial dos servidores municipais”.