Água do rio invade o Cais da Lapa. Foto: Ascom/Divulgação

Por Bertha Muniz

Publicado 13/01/2021 10:30



CAMPOS - O subsecretário de Defesa Civil Municipal, major Edison Pessanha, alertou que o Rio Paraíba do Sul está subindo e, por isso, orienta os motoristas para que não estacionem os veículos no Cais da Lapa. A orientação do órgão é por medida de segurança.



A medição realizada nesta terça-feira (12) aponta que o nível do rio Paraíba do Sul atingiu a cota de 8,16m e a tendência é continuar subindo. A previsão é que, até fim desta terça-feira, o rio atingisse a cota de 8,40m.

De acordo com o subsecretário de Defesa Civil, Major Edison Pessanha, a tendência é de que o rio continue a subir nas próximas horas, estabilize na quarta (13) e só então comece a baixar.



Pessanha explicou que a Usina da Ilha dos Pombos, que fica no município de Carmo, na Região Serrana do Rio, teve sua vazão acrescida e essa água começou a chegar a Campos na noite da última segunda (11).



“Apesar da elevação de quase 70cm em Campos, a situação ainda não preocupa, mas a Defesa Civil continua em alerta. É importante que os motoristas retirem seus carros do estacionamento para que ninguém seja surpreendido à noite por um eventual alagamento da área”, alertou.