Senador Romário, Wladimir Garotinho e o vice-prefeito, Frederico Paes, discutem as demandas do município. Foto: Ascom/Divulgação

Por Bertha Muniz

Publicado 14/01/2021 18:42



CAMPOS - O senador Romário (Podemos) esteve nesta quinta-feira (14) no gabinete do prefeito Wladimir Garotinho para conhecer de perto as demandas do município. O parlamentar se comprometeu a ajudar no que for possível para Campos obter recursos junto ao Governo Federal para que, desta forma, a prefeitura possa reestruturar os serviços à população, principalmente na área da Saúde. O vice-prefeito, Frederico Paes, também participou da reunião.



A visita do senador foi uma solicitação do prefeito, que pediu apoio político para conseguir, em Brasília, recursos necessários para reforma e ampliação no Hospital Geral de Guarus (HGG) e reforma no Hospital Ferreira Machado (HFM).



“É muito importante na vida os bons relacionamentos. Durante meu mandato de deputado federal procurei fazer bons relacionamentos com autoridades no Governo do Estado e, também, no Congresso Nacional, junto ao Governo Federal. Os bons relacionamentos no âmbito da política são imprescindíveis para conseguirmos realizar ações para ajudar a população”, destacou Wladimir Garotinho.



O Prefeito, se valendo do bom relacionamento com o senador Romário, avisou que, após conseguir recursos para as demandas do HFM e HGG, vai apresentar outros pleitos. O senador falou que está disposto a ajudar a população de Campos.



“Vou fazer o máximo que eu puder como senador, em Brasília, para ajudar o Prefeito Wladimir com recursos do Governo Federal para melhorar a saúde da população de Campos. E, pelo que conheci de perto das demandas da cidade, esta minha contribuição será a primeira de muitas”, prometeu Romário.