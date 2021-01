Profissionais do Centro de Controle e Combate ao Coronavírus (CCCC) foram uns dos selecionados neste primeiro momento. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 20/01/2021



CAMPOS - A campanha de vacinação contra a Covid-19 em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, teve início nesta quarta-feira (20) e, seguindo as orientações do Ministério da Saúde (MS), os profissionais de saúde da linha de frente do combate à doença serão prioridade. A imunização começa às 7h e será aplicada por três equipes que vão trabalhar de forma simultânea nas unidades de saúde com atendimento para Covid-19.



Neste primeiro momento foram selecionados o Centro de Controle e Combate ao Coronavírus (CCCC), Hospital Geral de Guarus (HGG) e Hospital Dr. Beda, que estão com a maior taxa de ocupação de leitos Covid-19 do município neste momento.

“Essas unidades de saúde irão atender as pessoas que estão na linha de frente da Covid que são os médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas que lidam diariamente com o paciente com a doença”, explicou Charbell Kury, subsecretário de atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde.



O município recebeu nesta terça-feira (19) um total de 5.400 doses da Coronavac, número este insuficiente para atender as demandas necessárias. A indicação da Secretaria Estadual de Saúde é que a segunda dose seja aplicada em um intervalo de 21 dias.

A segunda remessa de vacina, com a segunda dose desses grupos prioritários que serão vacinados nesta fase, chegará em 2 ou 4 semanas, segundo a SES-RJ. Quando o Ministério da Saúde liberar mais vacinas ao estado e, consequentemente aos municípios, será possível ampliar a vacinação ao grupo da primeira fase e das demais fases do Plano Nacional de Imunização.



Vacinação Simbólica – O primeiro a receber a vacina foi o enfermeiro André Luís Gomes, de 46 anos, que atua na Unidade de Pacientes Graves (UPG) para Covid-19 no Hospital Geral de Guarus (HGG), durante uma vacinação simbólica com a presença do Prefeito Wladimir Garotinho, nesta terça-feira (19). A vacina foi aplicada por Charbell Kury.