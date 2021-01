As lojas estão fechadas desde terça-feira (19) e devem continuar assim até às 23h59 da próxima segunda (25), segundo decreto municipal. Foto: Divulgação.

Por O Dia

Publicado 21/01/2021 18:05



CAMPOS - Com o cancelamento por parte do prefeito Waldimir Garotinho de um café da manhã com os diretores da Câmara de Dirigentes Lojistas, marcado para manhã desta quinta-feira (21), a diretoria da CDL convocou para o mesmo horário uma reunião de emergência que durou quatro horas.

Na reunião, ficou acertada que a instituição usará de todos os meios possíveis para que a atividade comercial seja retomada imediatamente.

“É grave a situação do comércio de Campos, que enfrenta o segundo lockdown, colocando em risco mais de 6 mil empresas e 50 mil empregos”, informou a CDL, em publicação em seu site. As lojas estão fechadas desde terça-feira (19) e devem continuar assim até às 23h59 da próxima segunda (25), segundo decreto municipal. A Prefeitura de Campos confirmou uma nova reunião para sexta-feira (22), às 11h, com o Gabinete de Crise de combate à Covid-19 em sua sede.

Publicidade



Desde o primeiro dia do fechamento do comércio, a CDL divulgou nota, postando-a no seu site e distribuindo-a à imprensa, requerendo a reabertura do comércio e mostrando que esse segmento segue rigorosamente os protocolos de segurança determinados pelas autoridades sanitárias com a total prevenção contra a Covid-19, e que desta forma não poderia ser visto como pontos de contágios.



Segundo a direção da CDL, no período compreendido entre julho e novembro de 2020, com autorização para reabertura do comércio local, “não houve qualquer aumento dos casos da Covid-19 em Campos, o que só começou a acontecer após o início da campanha eleitoral no município”.

Publicidade



Também na reunião desta quinta, o presidente da entidade, José Francisco Rodrigues, disse que terá início um processo de criação de novos Departamentos na CDL agregando setores como salões de festas e de estética, restaurantes e outros que de certa forma fazem parte do comércio, no sentido de que a representação seja ainda mais forte e coesa.